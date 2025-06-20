Atlantic Council: Энергетические санкции ЕС и США «обезоружат» военную машину Путина 20.06.2025, 10:17

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У ЕС и США есть все инструменты для этого.

Европа и США разрабатывают амбициозные санкции против экспорта российской нефти и газа, который является ключевым источником финансирования агрессии Путина в Украине. Однако остается неясным, хватит ли у западных лидеров политической воли для полного их реализации, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Новый проект ЕС, опубликованный 17 июня, предусматривает поэтапный отказ от импорта российских ископаемых видов топлива с 2026 по начало 2028 года, запрет на заключение новых контрактов и ограничение услуг на терминалах для СПГ, связанного с Россией. В документе также прописаны строгие меры контроля и прозрачности для импортеров российского газа.

В июне ЕС принял уже восемнадцатый пакет санкций против России, включающий запрет на участие операторов ЕС в сделках по газопроводам «Северный поток» и снижение ценового предела на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Это ощутимо ударит по российской экономике, которая зависит от экспорта нефти.

Тем не менее с начала полномасштабного вторжения Россия заработала почти $1 триллион, при этом большая часть этих доходов приходится на экспорт в страны за пределами ЕС, в том числе в Китай. Чтобы остановить эти «серые» экспортные схемы, необходимы более решительные меры.

В США сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм предложили законопроект, который предусматривает 500%-ную пошлину на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Несмотря на широкую поддержку в Сенате, одобрение законопроекта зависит от президента США, который пока не дал согласия.

ЕС и США имеют все инструменты для подрыва энергетической мощи России и ослабления военного потенциала Кремля, но пока остается вопрос, достаточно ли у них политической решимости для этого.

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