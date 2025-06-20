У Ирана осталось не больше половины ракет Никита Аронов, «Детали»

20.06.2025, 10:56

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Самое узкое место – это не ракеты, а пусковые установки для них.

Израиль уничтожил до двух третей иранских пусковых установок. Самих ракет осталось не больше половины. Но Иран заявляет о применении новых, более современных систем. Какие они, и насколько действительно точны и опасны, выясняли «Детали».

Половина арсенала

Точного числа оставшихся у Ирана ракет не знает никто, а расчеты экспертов разнятся. Так, британская газета Telegraph пишет, что на начало войны Тегеран располагал примерно 3000 дальнобойных ракет.

Эксперты издания считают, что около 1000 из них Израиль уничтожил. А сами иранцы запустили 440. Так что осталось около половины довоенного запаса – 1560 ракет.

Дани Цитринович, глава экспертной группы по Ирану и шиитской оси в израильском Институте исследований национальной безопасности, считает, что ракет было около 2000. Еще 17 июня в интервью Iran International он констатировал, что у Тегерана осталось только 1100-1200 ракет.

С тех прошло 2 дня, и часть ракет запустили, а часть уничтожил ЦАХАЛ. Так что, независимо от первоначальной оценки, примерно половина иранского ракетного арсенала больше не существует.

Наконец, израильский аналитический центр «Альма» 15 июня заявил, что у Ирана осталось 1500-2000 баллистических ракет. Но в это число входят и те, что никак не способны долететь до Израиля. Например, «Шахаб-2» или «Раад 500» дальностью всего в 500 км.

Впрочем, самое узкое место – это не ракеты, а пусковые установки для них. По информации Reuters, Израиль уничтожил две трети из них. И сейчас у Ирана только около 100 установок, что сильно ограничивает возможности больших залпов. По более скромным оценкам, уничтожены чуть больше половины имевшихся установок.

Так ли они точны?

Иран хвастается, что запускает по Израилю новые и суперсовременные ракеты. Например, жидкотопливную «Хадж-Касем», названную в честь Касема Сулеймани, главы Сил «Кудс», ликвидированного США в 2020 году. По иранским заявлениям, их ракеты умеют маневрировать на финальном участке траектории и необычайно точны.

Про самую современную твердотопливную ракету «Имад» иранцы говорят, что ее точность составляет несколько десятков метров. Однако центр «Альма» оценивает ее в 500 метров.

Полгода назад «Детали» изучили обширный доклад «Альмы» об иранском оружии. И, по словам экспертов центра, характеристики с тех пор никак не изменились.

«У Ирана есть более точные ракеты, чем «Имад», но мы не знаем наверняка, какие из них сейчас применяются. У них действительно есть ракеты, способные маневрировать в атмосфере. Иранцы утверждают, что использовали их, но у нас нет подтверждений», — констатирует президент центра «Альма» Сарит Зехави.

Удары по площадям

Что касается новой ракеты с разделяющейся боевой частью, которую Иран применил сегодня, то известно, что такие боеголовки бывают у жидкотопливных «Хорремшехров». Это одна из самых тяжелых дальнобойных иранских ракет.

Ракета «Хорремшехр».

Фото: Wikipedia

Она работает на жидком топливе и имеет заявленную дальность полета в 2000 км, но по некоторым оценкам, добивает на 3000 метров. Ее полезная нагрузка составляет 1500-1800 кг.

Это не чисто иранское изобретение. «Хорремшехр» сделана на базе северокорейской ракеты «Мусудан», а та – плод глубокой переработки советской Р-27 1960-х годов.

В прошлогоднем докладе «Альма» эксперты обратили внимание, что у «Хорремшехров» есть вариант с разделяющейся боеголовкой. Но это не полноценная разделяющая боевая часть, как у советских межконтинентальных ракет, а что-то вроде увеличенной кассетной бомбы.

В ЦАХАЛ рассказали, что как раз нечто подобное и прилетело утром в четверг в Гуш-Дан. На высоте 7 км боеголовка разделилась и разбросала 2,5-килограммовые суббоеприпасы в радиусе 8 км.

«Впрочем, эта боеголовка может использоваться и в других ракетах. Не обязательно был запущен именно «Хорремшехр», — признается Сарит Зехави.

Никита Аронов, «Детали»

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