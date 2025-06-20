Лукашенковская экономика подала сигнал бедствия 20.06.2025, 11:25

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В стране снова возвращают контроль за ценами.

Уж на что сдержанным было ослабление ценового контроля, но даже с ним терпения властям не хватило на долго. Продержались два с половиной месяца. Уже с пятницы правительство вернуло полный контроль цен на мясо, молоко и сладости. Потому что контролировать инфляцию другими способами белорусские власти уже разучились, пишет planbmedia.io.

«С 20 июня 2025 года в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительством будет взят на контроль процесс повышения производителями цен на мясо-молочную группу товаров и кондитерские изделия», — сообщила пресс-служба Совмина.

С сегодняшнего дня цены на эти товары можно повышать не больше чем на 0,3 процента в месяц. Если кто-то захочет повысить цены больше, то повышение ему надо согласовывать. Убедить ответственных товарищей из специальной комиссии в том, что без этого повышения прожить совершенно невозможно. Причем, ограничение будет действовать по всей цепочке, начиная от производителей и заканчивая магазинами.

«Обосновать указанной Комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки», — сообщила пресс-служба.

То есть все возвращается к тому, что было раньше. До того, как в начале апреля начало действовать постановление о частичной отмене ценового контроля. Нельзя сказать, что либерализация и тогда была очень щедрой. Она затронула товары, занимающие примерно 10 процентов потребительского рынка. Но на некоторые мясные, молочные продукты и особенного сладости контроль цен тогда отменили.

«Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались», — говорится в сообщении.

Хорошего — понемногу

То есть, хорошего понемножку. Шанс у вас был, а если кто-то не успел им воспользоваться, то это исключительно его личные проблемы. Так что белорусские продавцы и производители как минимум получили ценный урок. Если вдруг на что-нибудь цены перестают контролировать, то надо сразу повышать их по максимуму. А то ведь потом все равно передумают.

Потому что бороться с инфляцией иными способами белорусские власти разучились. Стоило чуть-чуть ослабить ценовой контроль, как инфляция начала выходить из-под контроля. На 1 июня рост цен составил 7,1%, при плане в 5%.

Правда, ни мясо, ни молоко ни сладости среди лидеров подорожания замечены не были. Больше всего в апреле выросли цены на овощи. Включая капусту и картошку, с дефицитом которой власти борются уже не первый месяц. Дефицит пока в основном побеждает.

Вероятно, именно поэтому вернуть контроль цен над овощами правительство все-таки не рискнуло. А вместо этого решило действовать превентивно. Так что не зря получается Лукашенко еще несколько лет назад советовал не жрать мясо с картошкой. Картошка уже пропала, а мясо, с учетом контроля цен и масштабов падежа скота, видимо на очереди.

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