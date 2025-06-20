Польский генерал: Учения «Запад» — прелюдия нападения на Литву 4 20.06.2025, 11:41

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Сувалкский коридор под угрозой.

Бывший заместитель начальника Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий считает, что российско-белорусские учения «Запад-2025», которые осенью пройдут на территории нашей страны, могут нести угрозу Литве. Об этом пишет польское издание «Rzeczpospolita» (перевод — Charter97.org):

— Предыдущие учения «Запад» (а они имеют долгую историю) были частью подготовки агрессии против Украины. На этот раз, по моему мнению, эти учения будут своего рода прелюдией, где будут отрабатываться сценарии возможной агрессии против стран Балтии, конкретно против Литвы, с целью отрезать эти страны от НАТО, — заявил генерал Коморницкий, упомянув в этом контексте занятие «узкого горлышка» шириной 70 км — Сувалкского коридора.

Бывшего заместителя начальника Генштаба Польши спросили, рискнет ли Россия напасть на страну-члена НАТО. Он ответил, что подобное политическое и военное решение Москвы возможно, когда «созреют определенные стратегические и политические обстоятельства», а также если произойдет «глубокий раскол в НАТО». Он подчеркнул, что НАТО не является монолитом, а разрыв между США и Европой углубляется.

Генерал обратил внимание, что пятая статья Североатлантического договора о взаимопомощи может не сработать, если не будет политического консенсуса, и Россия может воспользоваться этой слабостью Альянса.

— Если помощь Запада Украине ослабнет, раскол в НАТО углубится, то Россия, поставив себе целью соединение Калининградской области с основной территорией России сухопутным путем, (…) будет стремиться открыть этот путь через страны Балтии, — прогнозировал он. — На мой взгляд, именно такое действие есть в планах России и Генштаба российской армии, — заявил генерал Коморницкий.

При этом генерал добавил, что если НАТО усилится, преодолеет разногласия, а страны-члены найдут общий язык с США по поводу присутствия в Европе и поддержки Украины, то «тогда Россия не нападет».

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