На Россию надвигается долговой кризис 20.06.2025, 13:25

Многие предприятия — в преддефолтном состоянии.

Долгий период высоких ставок поставил экономику на грань долгового кризиса. «Общая ситуация достаточно тревожная, у многих компаний преддефолтное состояние по обязательствам», – заявил глава РСПП Шохин на форуме в Санкт-Петербурге. Будут ли массовые банкротства – одна из основных тем на главном экономическом форуме Владимира Путина, пишет The Moscow Times.

Многие сейчас работают и заимствуют только на погашение долгов, отметил Андрей Костин, президент ВТБ, второго банка страны. Анализ ЦБ показал, что из крупнейших компаний каждая шестая не в состоянии заработать даже на проценты. По мнению Костина, нынешний кризис может стать хорошей возможностью избавиться от неэффективных предприятий, которые было бы хорошо закрыть.

«Я не говорю, что высокая ставка – это хорошо. Это плохо, конечно, для экономики плохо. Но у нас, с другой стороны, большое количество неэффективных предприятий, которые нам надо найти в себе волю закрыть», – рассуждает банкир, приведя в пример судостроение и угольную промышленность. Это, по его мнению, будет болезненно, зато сняло бы с государства бремя их поддержки и позволило бы высвободить дефицитные трудовые ресурсы: «У нас очень низкий уровень безработицы, на грани уже даже опасности. Не надо этого бояться. Надо повысить мобильность рабочей силы… Пока у нас остается неэффективное производство, это очень плохо. Может быть, такой кризис поможет в определенной степени к этому прийти».

У государства сейчас нет больших возможностей поддерживать предприятия, отметил Костин. Дефицит бюджета из-за растущих военных расходов и обвала нефтегазовых доходов пришлось увеличить более, чем втрое до 3,8 трлн руб., но многие эксперты считают эту оценку оптимистичной. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния за время войны сократилась втрое до 2,8 трлн руб. на 1 июня. Поэтому «неэффективные предприятия нужно банкротить, а там, где действительно какие-то есть циклические проблемы и предприятия эффективные, надо помогать», заключает Костин.

Так и будет, полагает Шохин, до массовых банкротств дело не дойдет, но самые бесперспективные будут постепенно закрываться под контролем государства, чтобы избежать социальных проблем. «Будет управляемое сжатие, которое будет выражаться, в том числе, если говорить на примере угольной промышленности, в планомерном закрытии тех шахт, которые явно неперспективны, где исчерпание пластов идет и невозможно обеспечить конкурентную цену продукции, логистику и так далее», – заявил Шохин. Он ожидает подобного и в других отраслях: закрытие предприятий будет планомерным, «с учетом возможности трудоустройства людей, переквалификации».

Все это постоянно обсуждается на правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак. Она в точечном режиме оказывает поддержку системообразующим предприятиям, находящимся в «красной зоне», через отсрочку налоговых платежей, послабление регуляторики, снижение требований ЦБ к банкам при реструктуризации, перечисляет Шохин.

Проблема с этим в том, что «механизм ручного управления действует, но он не решает системных вопросов», говорит Шохин. И Минфин, и ЦБ, и правительство дают понять, что будут «только точечные решения по поддержке тех, кто не должен обанкротиться».

Остальным придется спасаться своими силами. При этом ситуация для них усугубляется. Из-за высоких ставок рушатся цепочки платежей, даже крупные компании задерживают оплату поставок, отметил Шохин: «Лучше подержать чуть-чуть и штрафы даже заплатить, но все перекрывает ставка». От неплатежей, по его словам, страдают малые и средние предприятия-поставщики, состояние которых не входит в зону внимания подкомиссии.

Ее председатель Новак открыто призывает ЦБ активно снижать ключевую ставку, иначе экономика попадет в криокамеру, о которой говорил Путин. Экономические индикаторы указывают на необходимость перехода от управляемого охлаждения экономики к ее «нагреву», заявил Новак, призвав «быстрее» принимать решение по снижению ставки.

Недавнее снижение ключевой ставки с 21% до 20% ничего не меняет, считают Шохин, Костин и президент Сбербанка Герман Греф. По его мнению, предприятия могут начать задумываться об облегчении ситуации с обслуживанием долгов, если ставку снизят «на 4-5 пунктов, не меньше».

Центробанк пока стоит на своем: без снижения инфляции умеренных ставок не будет, отрезала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор допускает банкротство отдельных компаний, в том числе из числа крупнейших, но считает это, скорее, перераспределением ресурсов от менее эффективных к более эффективным. ЦБ видит сложности, которые возникают у бизнеса из-за высоких ставок, однако такие проблемы больше свойственны закредитованным компаниям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Андрей Ганган: «Далеко не все компании имеют большую кредитную нагрузку, зато все несут повышенные издержки от высокой инфляции».

На балансах банков почти 4 трлн руб. кредитов, которые могут стать проблемными из-за долгого периода высоких ставок, оценивало рейтинговое агентство АКРА. Сейчас у банков, по оценке ЦБ на 1 мая, 3,2 трлн руб. проблемных корпоративных кредитов (4% портфеля) и 2 трлн руб. розничных (5,5%). Однако качество обоих портфелей ухудшается, признал Греф, хотя и не так быстро, как можно было ожидать.

Чтобы избежать массовых банкротств, ЦБ просит банки по возможности соглашаться на реструктуризацию кредитов, если есть шанс, что заемщик выкарабкается. Для этого регулятор разрешил до конца года не формировать повышенные резервы по таким кредитам, как требует обычно. Более того, поблажка действует задним числом – по долгам, реструктурированным с июля 2024 г.

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