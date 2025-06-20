Лукашенко встретился с главой СК РФ

Лукашенко встретился с главой СК РФ6
- 20.06.2025, 13:40
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Диктатор отметился антиукраинским заявлением.
Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, который вручил медаль в честь 80-летия Великой Победы.
«Время непростое, вы это лучше меня понимаете, чувствуете, поскольку вовлечены во многие процессы. Во все. Я смотрю, вы и на освобожденных территориях (Лукашенко, так называет оккупированные Россией территории Украины. — прим.) работу нашли (или поручили вам), немалый кусок тянете», — отметился антиукраинским заявлением диктатор.