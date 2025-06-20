Иран готовил мощный залп по Беэр-Шеве, но помешал ЦАХАЛ 20.06.2025, 13:39

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Ракеты удалось уничтожить на земле.

Ночью и утром ВВС Израиля бомбили стратегические объекты в Тегеране и пусковые установки на западе Ирана. Ракеты, которые должны были лететь на Беэр-Шеву, удалось уничтожить на земле, пишут «Детали».

Утром тревога прозвучала на юге Израиля. Но иранский запуск ограничился единственной ракетой. И это большая заслуга израильской авиации.

«Иранцы планировали нанести более сильный удар по Беэр—Шеве этим утром. Перед запуском мы обнаружили развертывание трех пусковых установок, которые были готовы к стрельбе и нейтрализовали их», — рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин.

После его выступления военные раскрыли подробности операции. В утренних ударах по ракетной инфраструктуре участвовали более 25 истребителей. Они разбомбили, в общей сложности, больше 36 объектов на западе Ирана – в районах Тебриза и Керманшаха.

Уже на 19 июня Иран лишился минимум половины ракетного потенциала. Также, по разным оценкам, Израиль уничтожил до двух третей иранских пусковых установок.

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