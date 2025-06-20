Умер писатель Семен Букчин 20.06.2025, 14:57

Семен Букчин

Ему было 83 года.

Публицист и писатель Семен Букчин умер в Беларуси в возрасте 83 лет.

Его сын Александр в «Фейсбуке» сообщил, что отец умер в 4-й клинической больнице Минска.

Семен Букчин — публицист, писатель, исследователь литературы. Он издал более 20 книг, включая российских писателей Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова. Среди прочего Букчин исследовал их связи с Беларусью.

В своей книге «Одушевить пережитое в слове», увидевшей свет в 2021 году, он писал о том, что говорили о белорусах и Беларуси Иван Бунин, Николай Лесков, об отношениях между Максимом Горьким и Адамом Богдановичем.

В 2021 году Букчин подписал обращение к властным структурам и государственным СМИ, в котором содержалось требование прекратить преследование журналистов.

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