Умер писатель Семен Букчин
- 20.06.2025, 14:57
Ему было 83 года.
Публицист и писатель Семен Букчин умер в Беларуси в возрасте 83 лет.
Его сын Александр в «Фейсбуке» сообщил, что отец умер в 4-й клинической больнице Минска.
Семен Букчин — публицист, писатель, исследователь литературы. Он издал более 20 книг, включая российских писателей Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова. Среди прочего Букчин исследовал их связи с Беларусью.
В своей книге «Одушевить пережитое в слове», увидевшей свет в 2021 году, он писал о том, что говорили о белорусах и Беларуси Иван Бунин, Николай Лесков, об отношениях между Максимом Горьким и Адамом Богдановичем.
В 2021 году Букчин подписал обращение к властным структурам и государственным СМИ, в котором содержалось требование прекратить преследование журналистов.