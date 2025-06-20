закрыть
20 июня 2025, пятница, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Израиля рассказал, зачем страна ударила по Ирану первой

  • 20.06.2025, 15:11
Президент Израиля рассказал, зачем страна ударила по Ирану первой
Ицхак Герцог

Вся израильская политика стоит за этим решением.

Президент Израиля Ицхак Герцог убежден, что военная операция против ядерной программы Ирана была единственным верным решением. Об этом он заявил в интервью шеф-редактору BILD Паулю Ронцхаймеру.

«Мы должны были устранить эту угрозу, и именно этим мы занимаемся. Мы с полной уверенностью знаем, что Иран подошел к порогу [создания ядерной бомбы] и был очень близко. Он обогатил уран до 60% — а это не может быть для чего-либо другого, кроме как для разработки оружия. […] Мы устраняем эту угрозу до того, как она взорвется», — заявил Ицхак Герцог.

При этом глава страны подчеркивает, что политическая карьера премьер-министра Биньямина Нетаньяху не может быть подлинной мотивацией ударов по Ирану, как считают некоторые эксперты.

«Это полная чепуха, потому что вся израильская система безопасности, которая порой спорит с Нетаньяху, полностью поддержала это решение. И я говорю это ясно: вся израильская политика стоит за этим решением. Я также полностью его поддерживаю».

Что касается возможной помощи США в уничтожении ядерных объектов Ирана, то Герцог считает, что это может быть лишь решением Дональда Трампа. В то же время президент Израиля подчеркивает, что сейчас есть «редкая возможность устранить угрозу, которая десятилетиями нависала над всем миром».

На вопрос, хочет ли Израиль убить аятоллу и свергнуть мулл, Герцог заявил, что такой цели у страны нет.

«У нас нет цели в отношении Хаменеи и нет цели смены режима. Но это может быть побочным эффектом с большими историческими последствиями, который пойдёт на пользу иранскому народу».

Эти слова Герцога частично противоречат высказываниям министра обороны Исраэля Каца, который объявил убийство Али Хаменеи военной целью.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов