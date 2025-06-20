Президент Израиля рассказал, зачем страна ударила по Ирану первой
- 20.06.2025, 15:11
Вся израильская политика стоит за этим решением.
Президент Израиля Ицхак Герцог убежден, что военная операция против ядерной программы Ирана была единственным верным решением. Об этом он заявил в интервью шеф-редактору BILD Паулю Ронцхаймеру.
«Мы должны были устранить эту угрозу, и именно этим мы занимаемся. Мы с полной уверенностью знаем, что Иран подошел к порогу [создания ядерной бомбы] и был очень близко. Он обогатил уран до 60% — а это не может быть для чего-либо другого, кроме как для разработки оружия. […] Мы устраняем эту угрозу до того, как она взорвется», — заявил Ицхак Герцог.
При этом глава страны подчеркивает, что политическая карьера премьер-министра Биньямина Нетаньяху не может быть подлинной мотивацией ударов по Ирану, как считают некоторые эксперты.
«Это полная чепуха, потому что вся израильская система безопасности, которая порой спорит с Нетаньяху, полностью поддержала это решение. И я говорю это ясно: вся израильская политика стоит за этим решением. Я также полностью его поддерживаю».
Что касается возможной помощи США в уничтожении ядерных объектов Ирана, то Герцог считает, что это может быть лишь решением Дональда Трампа. В то же время президент Израиля подчеркивает, что сейчас есть «редкая возможность устранить угрозу, которая десятилетиями нависала над всем миром».
На вопрос, хочет ли Израиль убить аятоллу и свергнуть мулл, Герцог заявил, что такой цели у страны нет.
«У нас нет цели в отношении Хаменеи и нет цели смены режима. Но это может быть побочным эффектом с большими историческими последствиями, который пойдёт на пользу иранскому народу».
Эти слова Герцога частично противоречат высказываниям министра обороны Исраэля Каца, который объявил убийство Али Хаменеи военной целью.