Израиль ликвидировал еще одного иранского ядерщика 20.06.2025, 15:18

Его прятали на конспиративной квартире.

ЦАХАЛ уничтожил в Иране физика, причастного к разработке ядерного оружия. Есть вероятность, что ликвидированы даже двое ученых.

Об убийстве иранца, причастного к разработке ядерного оружия, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник. Ученого прятали на конспиративной квартире. Но и там его настиг беспилотник ЦАХАЛа.

Имя убитого пока не раскрывают. Таким образом, Израиль за неделю сумел ликвидировать как минимум 10 иранских ядерщиков.

По информации корреспондента радио «Галей ЦАХАЛ» Дорона Кадоша, ликвидации могло быть даже две. За несколько часов Израиль атаковал двоих ученых-ядерщиков. Но результаты второй ликвидации пока не известны.

Недавно СМИ сообщили, что одной из вероятных причин атаки на Иран именно сейчас стал прорыв в иранской ядерной программе. Израильская разведка узнала о встрече военных и ученых-ядерщиков, посвященной созданию ракеты с ядерной боеголовкой.

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