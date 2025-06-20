Нацбанк выпустит новую партию коллекционных монет 1 20.06.2025, 15:58

Как они выглядят.

Во вторник, 24 июня, в кассы Нацбанка вновь поступят памятные медно-никелевые монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне», пишет tochka.by.

Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора. Там уточнили, что это новый выпуск монет.

Как выглядят «победные» монеты

Серебряные и медно-никелевые памятные монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» выпущены в обращение 31 марта 2025 года.

Медно-никелевые отчеканены номиналом 1 рубль и тиражом 5 000 штук.

Их масса – 57,00 г, диаметр – 50,00 мм.

К памятной дате Нацбанк выпускал и серебряную монету номиналом Br20 и тиражом 2500 штук.

Монеты отчеканены Казахским монетным двором.

Где можно купить монеты

Нацбанк станет продавать монеты через свои кассы в Минске по адресу: ул. Толстого, 6.

Они работают по следующему графику:

понедельник – четверг – с 08:30 до 15:30

пятница – с 08:30 до 14:30.

В предпраздничные дни время работы касс сокращается на один час.

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