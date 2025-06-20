Нацбанк выпустит новую партию коллекционных монет

Нацбанк выпустит новую партию коллекционных монет1
- 20.06.2025, 15:58
Как они выглядят.
Во вторник, 24 июня, в кассы Нацбанка вновь поступят памятные медно-никелевые монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне», пишет tochka.by.
Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора. Там уточнили, что это новый выпуск монет.
Как выглядят «победные» монеты
Серебряные и медно-никелевые памятные монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» выпущены в обращение 31 марта 2025 года.
Медно-никелевые отчеканены номиналом 1 рубль и тиражом 5 000 штук.
Их масса – 57,00 г, диаметр – 50,00 мм.
К памятной дате Нацбанк выпускал и серебряную монету номиналом Br20 и тиражом 2500 штук.
Монеты отчеканены Казахским монетным двором.
Где можно купить монеты
Нацбанк станет продавать монеты через свои кассы в Минске по адресу: ул. Толстого, 6.
Они работают по следующему графику:
понедельник – четверг – с 08:30 до 15:30
пятница – с 08:30 до 14:30.
В предпраздничные дни время работы касс сокращается на один час.