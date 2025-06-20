The Economist: Латиноамериканцы едут воевать за Украину

The Economist: Латиноамериканцы едут воевать за Украину1
- 20.06.2025, 17:08
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Что их привлекает.
Чтобы компенсировать нехватку людей в армии, Украина прибегает к международному рекрутингу, в частности ставку делает на Латинскую Америку. О том, с какими проблемами при этом приходится сталкиваться украинским рекрутерам и самим новобранцам, рассказало в своем материале The Economist.
По данным издания, в мае на западе Украины открылся центр рекрутинга, который запустил кампанию для привлечения добровольцев из-за рубежа. Отмечается, что интерес иностранцев к службе в Украине растет: по словам координаторов, ежедневно поступает до сотни заявок.
Добровольцы оплачивают дорогу в Украину за свой счет и служат на равных с украинскими военными условиях. Но их зарплата на передовой, которая составляет 3000 долларов в месяц, вероятно, в несколько раз превышает средние доходы в странах Южной Америки, что является дополнительным стимулом соглашаться на предложение служить в Украине.
По словам чиновника Минобороны Украины Алексея Бежевца, который курирует эту программу, Украина надеется привлекать в месяц «несколько тысяч» добровольцев из-за рубежа. Это должно помочь компенсировать недостаток мобилизационного ресурса, ведь сейчас в ВСУ ежемесячно мобилизуют 27 000 человек, что примерно на 15 000 меньше, чем в России.
Также еще одним вызовом для иностранцев является то, что Россия их пленных не обменивает. Группа из Латинской Америки, с которыми пообщались журналисты The Economist, сказала, что не собирается проверять эту теорию.
«Русские могут убить тебя. Но если они оставят тебя живым - это уже не будет жизнь, стоящая того, чтобы жить», - отметил Инфанте из Колумбии.