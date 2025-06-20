Ученые: Изменение климата способно поменять вкус джина с тоником 20.06.2025, 19:39

Качество популярного напитка находится в прямой зависимости от погоды.

Неустойчивые погодные условия влияют на вкус ягод можжевельника в составе джина, и не в лучшую сторону. Проблема обостряется из-за климатических катаклизмов.

К таким выводам пришли ученые из Международного центра пивоварения и винокурения (ICBD) в Шотландии, пишет The Guardian.

Ученые перегоняли ягоды можжевельника из разных регионов Европы, включая Албанию, Боснию, Македонию, Черногорию, Сербию, Косово и Италию, а также разных годов урожая.

Они анализировали полученные спирты с помощью газовой хроматографии, чтобы измерить уровни ключевых вкусовых соединений.

Как выяснилось, ягоды из каждого региона имеют разный химический состав.

Эти различия могут влиять на древесные, смолистые, цитрусовые и цветочные ноты в джине.

При этом ягоды, как и вино, имеют свой региональный терруар, зависящий от количества осадков и солнечного света.

Количество осадков в определенном году существенно влияет на вкус ягод. Так, более влажная погода ведет к более длительным периодам сушки ягод. А это приводит к значительному изменению содержания водорастворимых химикатов в ягодах.

Было установлено, что влажный год сбора урожая может снизить общее содержание летучих соединений в можжевельнике примерно на 12% по сравнению с сухим годом.

Таким образом, влияние более влажной погоды на водорастворимые химические вещества в ягодах можжевельника прямо воздействует на сенсорные характеристики, которые делают джин вкусным.

Для производителей дистиллятов все это означает, что вкусовой профиль джина может меняться в зависимости от условий сбора урожая.

Как известно, производители джина премиум-класса тщательно отбирают ягоды из определенных регионов, чтобы сохранить особый вкус и фирменный стиль напитка.

Процессы производства могут быть нарушены из-за изменения климатических условий и того, что в некоторых регионах выпадает больше осадков, чем в других.

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