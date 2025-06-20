Иран разбомбил мечеть в Хайфе 20.06.2025, 20:27

Священнослужители получили ранения.

От иранского обстрела пострадала мечеть Аль—Джарина, один из символов Хайфы. Священнослужители получили ранения, передают «Детали».

Мечеть Аль—Джарина в Нижнем городе Хайфы возведена еще в 18 веке. А в 1901 году к ней пристроили знаменитую часовую башню. Другое ее название – Великая мечеть Хайфы. В 2011 году ее тщательно отреставрировали.

Сегодня в священный для мусульман день мечеть подверглась обстрелу. Об этом немедленно написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«В результате ракетной атаки мусульманские священнослужители, находившиеся в мечети, были ранены. Иранский режим нацелен на мусульманских, христианских и еврейских граждан, а также на гражданские объекты. Это военные преступления», — заявил министр.

האיראנים פגעו במהלך המטח במסגד אל-ג׳רינה בחיפה, בו שהו באותו הזמן אנשי דת בכירים.



משרד הפנים והאגף לעדות דתיות: ״המשטר האיראני מוכיח שאף אדם ואף בני דת אינם חסינים מפני שנאתו האכזרית״ pic.twitter.com/uUN329MtbL — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) June 20, 2025

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