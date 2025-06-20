В Германии снова фиксируют рекордную численность населения 2 20.06.2025, 20:42

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На конец 2024 года в ФРГ проживало почти 83,6 миллиона человек.

Несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло – из-за миграции.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии, которые приводит портал Welt.

На конец 2024 года в Германии проживало почти 83,6 миллиона человек, что является самым большим зафиксированным показателем. Рост по сравнению с 2023 годом составил 0,1%, или 121 тысяча человек.

Рост немецкого населения связан с прибытием иностранцев: по данным Федерального статистического управления, иностранное население Германии выросло на 283 тысячи человек, или 2,3%.

Доля иностранцев в населении Германии выросла с 14,5% на конец 2023 года до 14,8% на конец 2024 года. Наибольшие группы иностранцев составляли турки (около 1,4 миллиона), украинцы (почти 1,1 миллиона) и сирийцы (около 890 тысяч).

Зато естественного прироста населения в Германии в 2024 году снова не зафиксировали, поскольку смертность превысила рождаемость на 330 тысяч.

Население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек – чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старение населения.

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