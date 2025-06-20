закрыть
20 июня 2025, пятница, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии снова фиксируют рекордную численность населения

2
  • 20.06.2025, 20:42
  • 1,072
В Германии снова фиксируют рекордную численность населения

На конец 2024 года в ФРГ проживало почти 83,6 миллиона человек.

Несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло – из-за миграции.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии, которые приводит портал Welt.

На конец 2024 года в Германии проживало почти 83,6 миллиона человек, что является самым большим зафиксированным показателем. Рост по сравнению с 2023 годом составил 0,1%, или 121 тысяча человек.

Рост немецкого населения связан с прибытием иностранцев: по данным Федерального статистического управления, иностранное население Германии выросло на 283 тысячи человек, или 2,3%.

Доля иностранцев в населении Германии выросла с 14,5% на конец 2023 года до 14,8% на конец 2024 года. Наибольшие группы иностранцев составляли турки (около 1,4 миллиона), украинцы (почти 1,1 миллиона) и сирийцы (около 890 тысяч).

Зато естественного прироста населения в Германии в 2024 году снова не зафиксировали, поскольку смертность превысила рождаемость на 330 тысяч.

Население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек – чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старение населения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров