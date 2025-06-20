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Зеленский жестко ответил «аятолле Путину»

  • 20.06.2025, 21:07
  • 3,758
Зеленский жестко ответил «аятолле Путину»
Владимир Зеленский

Диктатор РФ сможет увидеть на примере Ирана, что грозит его режиму.

Россияне сегодня открыто продемонстрировали свое желание продолжать войну против Украины. Но российский диктатор Владимир Путин может увидеть на примере Ирана, что грозит подобным режимам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что он поручил украинским чиновникам готовить дополнительные возможности для сотрудничества в рамках «коалиции решительных». Это поможет укрепить архитектуру безопасности Европы.

Зеленский напомнил, что в Кремле уже не скрывают намерение воевать дальше. Это свидетельствует либо о том, что давление Запада еще не приносит ожидаемого эффекта, либо о том, что российская власть старается демонстрировать видимость устойчивости.

«Российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. «Аятолла» Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений для восстановления безопасности», - добавил он.

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