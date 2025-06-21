Путин предложил развивать экономику РФ по рецептам последних лет СССР 21.06.2025, 5:14

Диктатор РФ не усвоил уроки Советского Союза?

Диктатор России Владимир Путин предложил использовать рецепты последних лет Советского союза, чтобы добиться роста вставший на военные рельсы российской экономики, передает The Moscow Times.

В ближайшие годы оборонным заводам следует наладить выпуск продукции для гражданских отраслей, заявил Путин в программной речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Необходимо добиться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, которая востребована в сфере морской и речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее», — перечислил Путин.

Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс «набрал хороший темп», кратно увеличил выпуск продукции и осваивает новые виды вооружений и техники. Однако в будущем нужно уходить от «деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», сказал президент.

Конверсия оборонных заводов стала краеугольным камнем экономической политики СССР в конце 1980х — вскоре после того, как обвал цен на нефть спровоцировал острую нехватку в стране иностранной валюты и невозможность импортировать потребительские товары.

Тогда на предприятиях ВПК помимо продукции прямого назначения начали выпускать ширпотреб. Так, например, на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова стали производить алюминиевые кастрюли, а на заводе имени Решетнева под Красноярском — «диски здоровья» (две металлические пластины, соединенные подшипником).

Эта идея отвечала интересам страны, в которую самые простые вещи, в том числе мебель, изделия легкой промышленности и все, что нужно для дома, приходилось закупать и завозить, оправдывался в 2016 году последний генсек СССР Михаил Горбачев.

«Те же сковородки нужно было научиться производить самим. Это отвечало культурному развитию страны и общества», — говорил он.

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