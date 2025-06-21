Спецпосланник Трампа Кит Келлог встретился с Лукашенко 17 21.06.2025, 14:28

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Спецпосланник президента США прибыл в Минск.

Диктатор Лукашенко 21 июня встретился во Дворце Независимости со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщает БелТА.

Утверждается, что во встрече принимают участие белорусская и американская делегации.

В повестке переговоров Лукашенко и Келлога якобы «были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что готовится визит в Минск Кита Келлога, спецпосланника президента Дональда Трампа по вопросам Украины, для возможной встречи с Александром Лукашенко.

Кит Келлог, бывший советник по национальной безопасности и генерал‑лейтенант в отставке, с ноября 2024 года курирует украинское направление в администрации Трампа.

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