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Украинская разведка атаковала российский поезд с топливом

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  • 21.06.2025, 22:26
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Украинская разведка атаковала российский поезд с топливом

Горят цистерны.

На временно оккупированной территории Запорожской области Украины произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«По состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с топливом. Дым видят за 15-20 км. Наши с места подтверждают главный бонус – железнодорожным путям гаплык», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Андрющенко, на ремонт уйдет «пара недель», соответственно «топливо на фронт две недели не поедет».

«Замечательная операция ГУР МО. Эталонная опять. Короче, на Запорожье ГУР однозначно ТОП», – добавил он.

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