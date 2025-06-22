«Железнодорожному пути конец»: ГУР провело успешную операцию в Запорожье 22.06.2025, 9:19

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Пылают 11 цистерн с топливом для оккупантов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную спецоперацию, в ходе которой уничтожило российский поезд с горючим и повредили железнодорожные пути в оккупированной части Запорожской области.

Поражение поезда с цистернами произошло на железной дороге между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области, сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Наши с места подтверждают главный бонус — железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет», — написал Андрющенко.

Он уточнил, что на месте происшествия пылает уже 11 цистерн с топливом, а дым видно за 15-20 километров.

«Замечательная операция ГУР МО. Эталонная вновь», — подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал фото, на котором видно, как горят вагоны поезда на железной дороге.

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