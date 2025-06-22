Китайцы разогнали поезд до рекордных 650 км/ч 1 22.06.2025, 9:23

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Разработчики объединили мощный линейный двигатель с магнитной левитацией.

Китайские исследователи разогнали прототип поезда на магнитной подвеске до рекордных 650 км/ч за семь секунд, пишет itc.ua.

Испытания проводились на демонстрационной трассе протяженностью около километра в лаборатории Дунху на территории провинции Хубэй. Разработчики объединили мощный линейный двигатель с магнитной левитацией.

Благодаря тому, что колеса поезда не контактируют с рельсами, главным препятствием на пути к существенному увеличению скорости выступает только аэродинамическое сопротивление. Маглев (магнитная левитация) обеспечивает поезду экстремальное ускорение и жестко контролируемое торможение.

По информации китайских СМИ, тормозной путь поезда на максимальной скорости составляет всего 200 метров. При этом разработчики отмечают, что сам испытательный участок был создан для плановых испытаний поезда на маглеве, который будет разгоняться до 800 км/ч после завершения строительства и ввода в эксплуатацию в конце этого года.

Традиционно программы испытания высокоскоростных поездов используют прямые участки протяженностью 30 км и более, чтобы прототипы могли максимально разогнаться и получить ускорение. Однако китайские исследователи использовали миллиметровые датчики, электронику и приводы переменной частоты, а также специально разработанный аэродинамический кожух для достижения крейсерской скорости на участке протяженностью всего в один километр.

Это также позволяет исследователям проработать более усовершенствованную систему охлаждения силовой электроники, отказоустойчивые маглев катушки и создать формы вагонов с низким аэродинамическим сопротивлением. Китай уже вышел на первое место по количеству использования поездов на маглеве, обогнав Южную Корею и Японию. Шанхайский поезд на маглеве, построенный на основе немецкой технологии Transrapid и открытый в 2004 году, по-прежнему перевозит пассажиров со скоростью 430 км/ч.

Демонстрируя контролируемые разгоны со скоростью 650 км/ч на километровой трассе, лаборатория Дунху продемонстрировала эффективность компактного испытательного стенда, перспективного для следующего поколения сверхскоростных железных дорог. Если программа достигнет запланированной скорости в 800 км/ч к концу этого года, она сократит разрыв между обычными открытыми магнитными левитаторами и концепциями низковакуумного класса гиперпетли, которые сейчас находятся на ранней стадии испытаний.

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