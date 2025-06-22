Удар по Ирану: сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты 22.06.2025, 11:26

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Известно, что перед атакой США связывались с Тегераном.

США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что перед атакой США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не имеют целью изменить власть в Тегеране.

Власти иранской провинции Кум подтвердили атаку ВВС США по ядерному объекту Фордо. Но они не уточнили масштабы разрушения. Однако подчеркнули, что никакой ядерной утечки не ожидается. Запасы обогащенного урана были эвакуированы до атак.

Издание также добавляет, что во время эфира, ведущий иранского государственного телевидения заявил: «Господин Трамп, вы это начали - а мы это завершим».

Также в прямом эфире транслировали большую инфографику с американскими базами на Ближнем Востоке под заголовком: «В пределах огневого поражения Ирана».

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