Украина получает легкомоторные самолеты для борьбы с «Шахедами»
- 22.06.2025, 12:32
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Главком ВСУ раскрыл детали.
Украина использует легкомоторные самолеты для борьбы с российскими «Шахедами». Есть новые проекты в этой сфере, которые финансируют партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
«В противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения. Поскольку мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, то приоритетными для поражения «Шахедов» являются мобильные огневые группы», - сказал он.
По словам главкома ВСУ, на мобильные огневые группы приходится наибольшая доля уничтоженных вражеских дронов. Эффективность таких групп составляет до 40%.
Еще одним из перспективных направлений противодействия «Шахедам» является применение легкомоторной авиации. Украина имеет такие самолеты, а также получает их от партнеров.
«Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян», - заявил Сирский.
Также эффективным средством борьбы с российскими беспилотниками является армейская авиация, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак.
«Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов», - добавил главком.