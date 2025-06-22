закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испания призвала освободить всех белорусских политзаключенных

  • 22.06.2025, 16:21
Испания призвала освободить всех белорусских политзаключенных

МИД страны отреагировал на выход на свободу Сергея Тихановского.

Испания приветствует радостную новость об освобождении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского и тринадцати других политических заключенных и высоко оценивает дипломатическое участие Соединенных Штатов в достижении этого результата.

Об этом говорится в заявлении испанского внешнеполитического ведомства.

«За этим освобождением должен последовать такой же исход для более чем тысячи белорусских оппозиционеров, которые остаются в тюрьмах страны просто за попытку реализовать свои основные свободы. И они, и их семьи заслуживают всей солидарности правительства и народа Испании», — подчеркивает МИД.

Ведомство «сохраняет твердую приверженность демократии и правам человека в Беларуси».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров