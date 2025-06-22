Испания призвала освободить всех белорусских политзаключенных
- 22.06.2025, 16:21
МИД страны отреагировал на выход на свободу Сергея Тихановского.
Испания приветствует радостную новость об освобождении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского и тринадцати других политических заключенных и высоко оценивает дипломатическое участие Соединенных Штатов в достижении этого результата.
Об этом говорится в заявлении испанского внешнеполитического ведомства.
«За этим освобождением должен последовать такой же исход для более чем тысячи белорусских оппозиционеров, которые остаются в тюрьмах страны просто за попытку реализовать свои основные свободы. И они, и их семьи заслуживают всей солидарности правительства и народа Испании», — подчеркивает МИД.
Ведомство «сохраняет твердую приверженность демократии и правам человека в Беларуси».