Испания призвала освободить всех белорусских политзаключенных 22.06.2025, 16:21

МИД страны отреагировал на выход на свободу Сергея Тихановского.

Испания приветствует радостную новость об освобождении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского и тринадцати других политических заключенных и высоко оценивает дипломатическое участие Соединенных Штатов в достижении этого результата.

Об этом говорится в заявлении испанского внешнеполитического ведомства.

«За этим освобождением должен последовать такой же исход для более чем тысячи белорусских оппозиционеров, которые остаются в тюрьмах страны просто за попытку реализовать свои основные свободы. И они, и их семьи заслуживают всей солидарности правительства и народа Испании», — подчеркивает МИД.

Ведомство «сохраняет твердую приверженность демократии и правам человека в Беларуси».

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