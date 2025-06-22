В России за сутки произошло два взрыва в жилых многоэтажках 6 22.06.2025, 16:31

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Один человек погиб.

На севере Москвы в девятиэтажном жилом доме на Учинской улице произошел взрыв. В результате загорелся первый этаж, сообщили в городском управлении МЧС. Сотрудники ведомства обнаружили «в очаге пожара» одного погибшего. На месте работают восемь спасателей и три единицы техники, пишет The Moscow Times.

По данным городского Депздрава, пострадали четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двоим помощь оказана на месте. Еще 20 жильцов были эвакуированы.

Московская прокуратура сообщила, что одна квартира на первом этаже выгорела полностью, другая частично. Также разрушилась межквартирная перегородка. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств случившегося.

Еще один пожар в жилом доме произошел в воскресенье в Серове Свердловской области. Взорвался бытовой газ в квартире на последнем, пятом, этаже, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, пострадали пять человек. У одного из них — ожоги 63% тела, его доставят вертолетом санитарной авиации на лечение в Екатеринбург. Остальные получили ушибы и ссадины. Также у одного из жильцов заподозрили черепно-мозговую травму.

Губернатор уточнил, что в результате взрыва повреждены конструкции дома и чердака, пострадала 21 квартира. Эвакуированы 40 жильцов. В одном подъезде отключили газ и электричество. Специалисты доложили, что жалоб от жильцов дома на запах газа или проблемы с вытяжкой не поступало. Проверки коммуникаций проводились в феврале и мае 2025 года.

Паслер созвал оперативный штаб по факту произошедшего. Глава Серова ввел ЧС муниципального характера. На месте работают 69 человек, в том числе 25 спасателей МЧС.

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