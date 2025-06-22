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Самая дальняя цель: ЦАХАЛ уничтожил в Иране склад тяжелых ракет

  • 22.06.2025, 19:35
  • 3,418
Самая дальняя цель: ЦАХАЛ уничтожил в Иране склад тяжелых ракет

Впервые ВВС страны атаковали цель на расстоянии 2200 километров от Израиля.

22 июня Израиль уничтожил большой склад тяжелых баллистических ракет «Хорремшехр» в восточной части Ирана, в районе Йезда, пишет сайт «Детали».

Впервые ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на расстоянии 2200 километров от Израиля, сообщают в пресс-службе ЦАХАЛа.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар сообщил: «Средь бела дня мы нанесли внезапный удар по штабу ракет «Имам Хусейн» в центральной части Ирана — самой дальней цели, по которой мы когда-либо наносили удар. Мы уничтожили ракеты «Хорремшехр» до того, как они были запущены по Израилю, и поразили туннели, использовавшиеся для их хранения”.

«Мы продолжаем волны ударов по всей территории Ирана, лишая врага возможности выпускать залпы по территории Израиля, ослабляя его огневой потенциал и действуя решительно для защиты израильского тыла и сокращения ракетных обстрелов», — добавил он.

В ходе сегодняшних атак около 30 израильских истребителей сбросили на десятки целей более 60 боеприпасов.

Склад с ракетами «Хорремшехр» был поражен в ходе первой же волны авиаударов. В ходе нынешней войны отсюда по Израилю были выпущены около 60 тяжелых дальнобойных баллистических ракет.

В 2023 году Иран заявил, что провел успешное испытание баллистической ракеты «Хорремшехр», дальность полета которой достигает 2000 километров. Ракета способна нести боеголовку весом 1500 килограммов – это одна из самых тяжелых баллистических ракет в арсенале Ирана. Такими ракетами иранский режим атаковал Израиль в ходе нынешней военной кампании.

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