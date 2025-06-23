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Украинские дроны атаковали НПЗ в Ростовской области

  • 23.06.2025, 9:19
Украинские дроны атаковали НПЗ в Ростовской области

Раздались взрывы.

В ночь на 23 июня украинские дроны атаковали очередной НПЗ на территории России.

Удар был нанесен по «Комбинату Атлас» в Каменском районе Ростовской области. Мониторинговые каналы FIRMS зафиксировали мощные очаги возгорания в районе НПЗ, сообщает канал Supernova+.

Местные жители пишут о «хлопках» на территории завода, а также о задымлении. При этом они выложили в Сеть кадры звуков летящих дронов. Местная власть пока не комментирует события.

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