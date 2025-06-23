Украинские дроны атаковали НПЗ в Ростовской области 23.06.2025, 9:19

Раздались взрывы.

В ночь на 23 июня украинские дроны атаковали очередной НПЗ на территории России.

Удар был нанесен по «Комбинату Атлас» в Каменском районе Ростовской области. Мониторинговые каналы FIRMS зафиксировали мощные очаги возгорания в районе НПЗ, сообщает канал Supernova+.

Местные жители пишут о «хлопках» на территории завода, а также о задымлении. При этом они выложили в Сеть кадры звуков летящих дронов. Местная власть пока не комментирует события.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com