Украинские дроны атаковали НПЗ в Ростовской области
- 23.06.2025, 9:19
Раздались взрывы.
В ночь на 23 июня украинские дроны атаковали очередной НПЗ на территории России.
Удар был нанесен по «Комбинату Атлас» в Каменском районе Ростовской области. Мониторинговые каналы FIRMS зафиксировали мощные очаги возгорания в районе НПЗ, сообщает канал Supernova+.
Местные жители пишут о «хлопках» на территории завода, а также о задымлении. При этом они выложили в Сеть кадры звуков летящих дронов. Местная власть пока не комментирует события.