Как Трамп разыграл Путина
- Алексей Лушников
- 23.06.2025, 11:04
Хозяина Кремля откровенно послали.
Возможно, многомесячное ублажение Путина со стороны Трампа было необходимо для того, чтобы нейтрализовать его и напрочь вывести из игры на Ближнем Востоке. После ноябрьского «падения» Путина в Сирии в союзниках оставался только Иран.
Трамп, придя к власти, изначально готовил уничтожение ядерных объектов (и особенно не скрывал этого), а его «хороводы» с Путиным служили одной главной цели — усыпить бдительность и не допустить, чтобы Москва выступила на стороне Ирана и оказала ему прямую военно-технологическую помощь. А она могла — и не только средствами ПВО, но и путём прямого размещения российского ядерного оружия, как это ранее было сделано в Беларуси.
Путин успешно клюнул на эту наживку — с визитами, переговорами, глобальными бизнес-проектами, что выразилось в его «миротворчестве» и переговорах с Украиной.
В день начала операции Израиля, вместо того чтобы поддержать своего суперсоюзника, он предложил посредничество между воюющими сторонами — к великой досаде и раздражению Тегерана. После Сирии режим аятолл и так не доверял Путину, но, тем не менее, ожидал от Москвы прямой радикальной поддержки.
А что Трамп? Когда всё было готово, когда в B2 загружали бомбы и разогревали двигатели, Трамп откровенно послал российского президента — когда Путин позвонил в Белый дом, предложив своё посредничество в переговорах с Ираном: «Сделай мне одолжение: будь посредником у себя. Давай сначала разберёмся с Россией, ладно?»
Раньше так с Путиным никто не разговаривал.
Алексей Лушников, Telegram