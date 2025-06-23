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Армия Беларуси решила «отработать» авиаудары по наземным целям

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  • 23.06.2025, 11:50
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Армия Беларуси решила «отработать» авиаудары по наземным целям

В планах военных — обширный список задач.

В Беларуси с 23 по 27 июня развернулось лётно-тактическое учение с участием авиации ВВС и войск ПВО. В планах военных — обширный список «отрабатываемых вопросов», включая «нанесение авиационных ударов по наземным целям» и «уничтожение наземного противника».

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в рамках пятидневных маневров белорусские авиаторы намерены «отработать» целый ряд задач. Отдельным пунктом в перечне задач указана и «эвакуация лётного состава, потерпевшего бедствие». Какие именно сценарии «бедствия» будут разыгрываться, в военном ведомстве не уточнили.

«Основное внимание», как заявили в Минобороны, решили уделить «совершенствованию командирской выучки и практических навыков лётных экипажей в ходе ведения боевых действий», а также «выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств».

Министерство в сообщении не раскрыло ни районы учений, ни какие-либо другие подробности.

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