Армия Беларуси решила «отработать» авиаудары по наземным целям

Армия Беларуси решила «отработать» авиаудары по наземным целям2
- 23.06.2025, 11:50
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В планах военных — обширный список задач.
В Беларуси с 23 по 27 июня развернулось лётно-тактическое учение с участием авиации ВВС и войск ПВО. В планах военных — обширный список «отрабатываемых вопросов», включая «нанесение авиационных ударов по наземным целям» и «уничтожение наземного противника».
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в рамках пятидневных маневров белорусские авиаторы намерены «отработать» целый ряд задач. Отдельным пунктом в перечне задач указана и «эвакуация лётного состава, потерпевшего бедствие». Какие именно сценарии «бедствия» будут разыгрываться, в военном ведомстве не уточнили.
«Основное внимание», как заявили в Минобороны, решили уделить «совершенствованию командирской выучки и практических навыков лётных экипажей в ходе ведения боевых действий», а также «выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств».
Министерство в сообщении не раскрыло ни районы учений, ни какие-либо другие подробности.