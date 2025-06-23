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Foreign Policy: У Трампа не хватило терпения для мира

  • 23.06.2025, 12:15
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Foreign Policy: У Трампа не хватило терпения для мира
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Почему переменчивый президент США не смог реализовать свою антивоенную риторику?

Несмотря на регулярные обещания положить конец войнам, президент США Дональд Трамп так и не смог реализовать свою антивоенную повестку. Еще в 2015 году он критиковал республиканских оппонентов за поддержку войны в Ираке, а в предвыборной кампании 2024 года обещал прекратить конфликт в Украине за 24 часа. Однако на практике его усилия оказались неэффективны, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

В первый срок Трамп увеличил военное присутствие на Ближнем Востоке, а во второй — столкнулся с провалом переговоров с Россией и обсуждением ударов по ядерным объектам Ирана. Его подход — жесткие ультиматумы и упрощенные ожидания — не работает в условиях сложных международных конфликтов.

Ключевая проблема — отсутствие терпения и недоверие к экспертам. У главного переговорщика администрации, застройщика из Нью-Йорка Стива Уиткоффа, нету достаточной дипломатической подготовки. Это привело к упущенным возможностям, как, например, в переговорах с Ираном, где значимость обогащения урана была недооценена.

Несмотря на некоторые успехи, включая освобождение заложников из Газы и возобновление прямых контактов между Россией и Украиной, большинство инициатив затормозились. Давление со стороны про-военных кругов в Конгрессе, СМИ и даже союзников Трампа, таких как Руперт Мердок, мешает продолжению дипломатии.

Однако надежда остается: переговоры с Ираном и ЕС запланированы в Женеве, и дипломатические каналы все еще открыты. Если Трамп сможет преодолеть собственные импульсы и перейти к более стратегическому подходу, он все еще может сыграть роль миротворца.

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