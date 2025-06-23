Лукашенко испугался продовольственного дефицита 23.06.2025, 12:48

Теперь за отсутствие картошки в магазинах будут штрафовать.

Из-за унизительного дефицита картошки власти решили, что теперь только картошка и будет у них пропадать. И приняли исчерпывающие меры. Запретили дефицит картошки на высшем законодательном уровне. В понедельник «палата представителей» приняла закон о введении штрафов за отсутствие в продаже сезонных овощей. Так что проблема решена. Правда, если вдруг яйца начнут пропадать, придется принимать отдельный закон, пишет planbmedia.io.

В соответствии с принятым сразу в двух чтениях законом, наложение штрафа влечет «непоставка или недопоставка поставщиком плодоовощной продукции по договору… а равно ее отсутствие в реализации у заготовителя в торговом объекте в межсезонный период».

«Полагаем, что эти меры смогут упорядочить работу торговых сетей, устранить наличие товарного дефицита и, самое главное обеспечить жителей нашей страны качественной, социально значимой плодоовощной продукцией, особенно в межсезонный период», — сказала «депутат» Марина Ленчевского.

А тому, кто против обеспечения социально значимой продукцией, придется отвечать по всей строгости нового административного кодекса. Для физических лиц штраф составит от 210 до 504 рублей. В законе не прописано будет ли карательная мера касаться, например, бабушек, продающих укроп со своего огорода возле метро. С, одной стороны, бабушка договоров о поставках не подписывала. Но, с другой стороны, картошки-то у нее нет. Не говоря уже о полном ассортименте сезонных овощей.

Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 840 до 8.400 рублей. То есть, не зря перед этим Лукашенко подписал указ об авансовых договорах на поставки сезонных овощей. Получается если договорился авансом – то никакие внезапные неурожаи не могут служить оправданием. Крутись, как хочешь, а картошку обеспечь.

Опять же, не очень понятно, что делать торговым объектам, в которых картошку внезапно раскупили. Но, с другой стороны, закон же не требует обеспечить картошкой покупателей. Главное, чтобы в торговом объекте она была.

Так что, очень своевременный, с учетом всех обстоятельств, получается закон. Потому что, ведь действительно – неловко как-то с картошкой получилось. Даже перед соседями неудобно. Люди смеются и пальцем показывают.

А дефицит картошки – дело серьезное. Не зря Лукашенко уже вторую неделю ищет виноватых и каждый раз находит разных.

Правда, в законе есть один малюсенький недостаток. Хорошо если ничего кроме картошки (и капусты) у нас пропадать не будет. Но ведь остальные продукты не брали на себя таких повышенных обязательств. Как раз на прошлой неделе власти вернули полное регулирование цен на мясо, молоко и сладости. Так что колбаска и творожок теперь снова попали в группу риска. И получается, теперь для каждого продукта надо будет принимать отдельный закон.

Так проще сразу принять закон о штрафах для магазинов, в которых не будет чего-нибудь. И проблема с дефицитом решится сама собой. Потому что магазины кончатся. А если не будет магазинов, в них не будет и дефицита продуктов.

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