Израиль ударил по главным воротам иранской тюрьмы для политзаключенных 23.06.2025, 12:50

Фото: wikipedia

Символическая атака.

Армия обороны Израиля начала новую серию целенаправленных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. По сообщениям из открытых источников, в настоящее время атаки сосредоточены на ключевых военных объектах, связанных с иранской военной инфраструктурой и поддержкой террористических организаций.

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по главным воротам известной тюрьмы «Эвин», расположенной в столице Ирана — Тегеране. В этой тюрьме режим мулл содержит политзаключенных.

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