закрыть
23 июня 2025, понедельник, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль ударил по главным воротам иранской тюрьмы для политзаключенных

  • 23.06.2025, 12:50
Израиль ударил по главным воротам иранской тюрьмы для политзаключенных
Фото: wikipedia

Символическая атака.

Армия обороны Израиля начала новую серию целенаправленных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. По сообщениям из открытых источников, в настоящее время атаки сосредоточены на ключевых военных объектах, связанных с иранской военной инфраструктурой и поддержкой террористических организаций.

Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по главным воротам известной тюрьмы «Эвин», расположенной в столице Ирана — Тегеране. В этой тюрьме режим мулл содержит политзаключенных.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина
Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов