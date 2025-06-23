Израиль ударил по главным воротам иранской тюрьмы для политзаключенных
- 23.06.2025, 12:50
Символическая атака.
Армия обороны Израиля начала новую серию целенаправленных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. По сообщениям из открытых источников, в настоящее время атаки сосредоточены на ключевых военных объектах, связанных с иранской военной инфраструктурой и поддержкой террористических организаций.
Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по главным воротам известной тюрьмы «Эвин», расположенной в столице Ирана — Тегеране. В этой тюрьме режим мулл содержит политзаключенных.