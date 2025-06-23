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Politico: Европе нужны действия, а не саммиты с Трампом

  • 23.06.2025, 14:38
  • 1,454
Politico: Европе нужны действия, а не саммиты с Трампом

Ключевые сферы — оборона, помощь Украине и торговая стратегия.

На фоне подготовки к саммиту НАТО в Гааге, Альянс сталкивается с серьезным кризисом. Отношения Европы с администрацией президента США Дональда Трампа продолжают осложняться — от неопределенных заявлений о России до бесплодных торговых соглашений с Великобританией, которые не отменяют пошлины, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Европейцам все труднее находить общий язык с Вашингтоном, но даже открытое признание этого может еще больше обострить отношения. Однако продолжать надеяться на конструктивный диалог с Трампом — нечестно и опасно.

ЕС и Великобритании необходимы конкретные действия по обороне, Украине и торговле — без оглядки на реакцию США. Несмотря на рост оборонных расходов, настоящей проблемы — отсутствия политической воли и американского лидерства — это не решает. Планируемый вывод американских войск из Европы лишь усугубляет ситуацию.

Отношение США к войне в Украине вызывает тревогу: Кремль продолжает атаки, а администрация Трампа, похоже, предпочитает бездействие. Высокопоставленные чиновники избегают четких ответов о приверженности НАТО и роли России как агрессора. Все это говорит о стремлении к нормализации отношений с Москвой — в ущерб интересам Европы.

ЕС и Великобритания должны действовать самостоятельно: усиливать оборону, помогать Украине и разрабатывать торговые стратегии в обход американского протекционизма. До тех пор, пока США не вернутся к роли надежного партнера, Европе нужно опираться на собственные силы.

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