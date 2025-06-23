Трамп поставил на место Медведева 23.06.2025, 18:59

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Президент США отреагировал на заявление зампреда Совбеза РФ o ядерном оружии для Ирана.

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможности передачи Ирану ядерных боеголовок. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Неужели я слышал, как бывший президент Медведев из России так невзначай бросается словом на «букву Я» (ядерное!), и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки?» — задался риторическим вопросом Дональд Трамп.

«Он действительно это сказал, или это мне показалось?» — написал Трамп. Он призвал немедленно подтвердить эту информацию, если она соответствует действительности. «»N-слово» не следует использовать так легкомысленно», — добавил он.

Трамп также заявил, что именно из-за таких высказываний Путин «и является боссом».

Кроме того, он снова вспомнил недавние удары США по Ирану, подчеркнув, что американские ядерные подводные лодки — «самое мощное и самое смертоносное оружие, которое когда-либо создано». По словам президента, во время последней операции 30 крылатых ракет Tomahawk были выпущены с субмарин и «все 30 попали точно в цель».

«Кроме наших великих летчиков, спасибо капитану и экипажу!» — добавил Трамп.

Ранее Медведев заявил, что американские авиаудары по иранским ядерным объектам не нанесли критического ущерба, а сама программа по обогащению урана в Иране будет продолжаться, «включая производство ядерного оружия». Он также заявил, что ряд стран якобы готовы передать Ирану собственные ядерные боеголовки. Кроме того, он высмеял Трампа за то, что тот, по его словам, «втянул США в новую войну» и «может забыть о Нобелевской премии мира».

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