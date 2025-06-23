СМИ: Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре 23.06.2025, 20:02

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В Дохе слышны взрывы.

Иран в ответ на удары США по своим ядерным объектам запустил шесть ракет по американским базам в Катаре, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

Катарское агентство «Аль-Джазира» сообщает о вспышках и звуках взрывов над Дохой.

Катар вечером 23 июня закрыл свое воздушное пространство. США призвали своих граждан в этой стране «укрыться на месте до дальнейших распоряжений». МИД Великобритании попросил своих граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.

Источник Fox News утверждал, что американские военные готовятся к «неминуемой» угрозе иранского удара по американской авиабазе в Катаре.

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