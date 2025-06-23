СМИ: Иран предупредил Катар о предстоящем ударе по базе США 23.06.2025, 21:09

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Чтобы свести потери к минимуму.

Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери, сообщили The New York Times и Reuters иранские источники.

Собеседники NYT пояснили, что Тегерану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.

Иран действовал схожим образом в 2020 году, когда предупредил Багдад о намерении атаковать американскую базу в Ираке в ответ на убийство генерала, пояснили иранские источники The New York Times.

Вечером 23 июня Иран нанес удар по американской базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Это крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.

Власти Катара сообщили о перехвате всех иранских ракет и назвали произошедшее «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций». МИД Катара предупредил о готовности к прямому ответу, соразмерному характеру и масштабам иранской атаки.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что удар был нанесен в ответ после «вопиющей военной агрессии» США против «мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и вопиющего нарушения международного права». Совет нацбезопасности Ирана заверил, что операции Тегерана «не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа».

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