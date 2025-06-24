Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США
- 24.06.2025, 4:46
Президент Франции призывает все стороны «к максимальной сдержанности».
Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны «завершить спираль хаоса» и вернуться к переговорам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.
«Я выражаю солидарность Франции с Катаром, подвергшимся нападению Ирана на своей территории. Поддерживаю тесный контакт с властями страны и нашими партнерами в регионе. Призываю все стороны к максимальной сдержанности, деэскалации и возвращению за стол переговоров. Спираль хаоса должна быть завершена», — написал Макрон.
Как пишет The Guardian, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телевидению заявил, что атака Ирана является «опасной эскалацией» и также призвал все стороны проявить сдержанность.
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.