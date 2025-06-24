Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США 24.06.2025, 4:46

Президент Франции призывает все стороны «к максимальной сдержанности».

Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны «завершить спираль хаоса» и вернуться к переговорам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

«Я выражаю солидарность Франции с Катаром, подвергшимся нападению Ирана на своей территории. Поддерживаю тесный контакт с властями страны и нашими партнерами в регионе. Призываю все стороны к максимальной сдержанности, деэскалации и возвращению за стол переговоров. Спираль хаоса должна быть завершена», — написал Макрон.

Как пишет The Guardian, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телевидению заявил, что атака Ирана является «опасной эскалацией» и также призвал все стороны проявить сдержанность.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com