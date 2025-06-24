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Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США

  • 24.06.2025, 4:46
Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США

Президент Франции призывает все стороны «к максимальной сдержанности».

Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны «завершить спираль хаоса» и вернуться к переговорам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

«Я выражаю солидарность Франции с Катаром, подвергшимся нападению Ирана на своей территории. Поддерживаю тесный контакт с властями страны и нашими партнерами в регионе. Призываю все стороны к максимальной сдержанности, деэскалации и возвращению за стол переговоров. Спираль хаоса должна быть завершена», — написал Макрон.

Как пишет The Guardian, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телевидению заявил, что атака Ирана является «опасной эскалацией» и также призвал все стороны проявить сдержанность.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

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