закрыть
24 июня 2025, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Освобожденный из тюрьмы в Беларуси гражданин Латвии: За три года потерял 26 килограммов

  • 24.06.2025, 9:45
  • 1,958
Освобожденный из тюрьмы в Беларуси гражданин Латвии: За три года потерял 26 килограммов
Освобожденный гражданин Латвии Дмитрий Михайлов

Рассказ Дмитрия Михайлова.

За три года потерял 26 килограммов и полностью поседел — таким из тюрьмы в Беларуси вернулся в Ригу политзаключенный, гражданин Латвии Дмитрий Михайлов. Его преступлением была критика режима в интернете. Его арестовали через полтора года после высказанных комментариев, судили и дали четыре года тюрьмы, сообщает lsm.lv.

Назначенные четыре года заключения должны были закончиться 19 ноября — на следующий день после Дня независимости Латвии и за два дня до 48-летия Дмитрия. Он выглядит старше. Полностью седой. И в тот момент, когда его с мешком на голове и в наручниках везли для передачи Латвии, он думал, что его везут на расстрел.

«Сели в машину… и у меня была только одна мысль — чтобы стреляли в голову. Чтобы сразу расстреляли», — сказал он.

Но первая поездка закончилась в Минске. «Нас было 14, потому что Сергея Тихановского держали отдельно. Две женщины также отдельно. И один японец… — как он туда попал? Нас привезли в лес около границы. И американцы там уже подготовили микроавтобус. Американец говорит — вы в безопасности… Это был эмоциональный момент для всех нас…» — рассказал со слезами освобожденный мужчина.

Он выразил благодарность специальному представителю США Киту Келлогу и его помощнику Джону Коулу. Также поблагодарил Литву за то, что их приняли. А самую большую благодарность он выразил послу Латвии в Литве Сальвее Силкалне. «Если бы мог, я хотел бы встретиться и подарить цветы консулу Синтии [Паурай] из Витебска. Она приезжала на каждое судебное заседание! Это 300 километров в одну сторону», — сказал он.

До суда Дмитрий в Минске владел несколькими магазинами. Бизнес шел хорошо. Он признал: «У меня были розовые очки. Минск — супергород. Все было хорошо. Та картина была красивая. Я видел там потенциал. Двухмиллионный город… Со стороны КГБ не было претензий. До тех моих комментариев».

Во время пандемии COVID около 130 предпринимателей в «Signal» создали закрытую группу, чтобы бороться за снижение аренды. Параллельно начались протесты в Минске, видео которых попали в интернет. «И я начал их комментировать», — сказал Дмитрий, уточнив, что никаких сообщений не писал, когда был в Беларуси. «Я спросил у судьи — я гражданин Евросоюза, находясь в Латвии, что-то комментировал в закрытой группе. Я уехал через полтора года. Меня арестовали».

Дмитрий подчеркивает, что такие просто законы. Если в группе общения больше двух человек — это уже средство массовой информации. Действующий режим там не критикуют. Каждый, кто планирует поездку в Беларусь, должен это знать. Он сказал: «Все граждане Латвии, которые думают, что могут поехать туда — хорошо, езжайте. Но знайте: если что-то случайно… если в вашем телефоне будет переписка с родственником в Латвии о власти, даже только фраза, что не нужно снимать санкции… — шесть лет тюрьмы.

В тюрьме больше всего скучал по своим сыну и дочери. Когда его арестовали, сыну было 18, дочери — девять. И скучал по латвийской еде. «Единственная страна, что производит хороший ржаной хлеб — это Латвия. Я скучал по Serenāde от Laimas. По сыркам Kārums. И по рассолу. Я там похудел на 26 килограммов и постарел на 10 лет, но пять лет я потерял в пятницу, когда меня везли с тем мешком на голове», — сказал он.

Дмитрий ничего не слышал про фильм Straume («Поток») и его успех на «Оскаре». Хочет посмотреть. А после звонка сына два года назад узнал, что латвийские хоккеисты выиграли бронзу на чемпионате мира.

Дмитрий сказал: «Я русский, но я латвиец. У меня нет другой родины, вся родня в Латвии, родовые кладбища в Латвии, я люблю Латвию… какие у меня могут быть чувства. Я читал в комментариях на Delfi — какие они латвийцы, какие они латвийцы… Я не думаю, что нам нужно так раскалываться. Я люблю Латвию, другой родины у меня нет.»

Теперь ему нужно искать работу, так как его компании больше не существуют. Но сначала он поедет навестить своего отца.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина