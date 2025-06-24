Освобожденный из тюрьмы в Беларуси гражданин Латвии: За три года потерял 26 килограммов 24.06.2025, 9:45

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Освобожденный гражданин Латвии Дмитрий Михайлов

Рассказ Дмитрия Михайлова.

За три года потерял 26 килограммов и полностью поседел — таким из тюрьмы в Беларуси вернулся в Ригу политзаключенный, гражданин Латвии Дмитрий Михайлов. Его преступлением была критика режима в интернете. Его арестовали через полтора года после высказанных комментариев, судили и дали четыре года тюрьмы, сообщает lsm.lv.

Назначенные четыре года заключения должны были закончиться 19 ноября — на следующий день после Дня независимости Латвии и за два дня до 48-летия Дмитрия. Он выглядит старше. Полностью седой. И в тот момент, когда его с мешком на голове и в наручниках везли для передачи Латвии, он думал, что его везут на расстрел.

«Сели в машину… и у меня была только одна мысль — чтобы стреляли в голову. Чтобы сразу расстреляли», — сказал он.

Но первая поездка закончилась в Минске. «Нас было 14, потому что Сергея Тихановского держали отдельно. Две женщины также отдельно. И один японец… — как он туда попал? Нас привезли в лес около границы. И американцы там уже подготовили микроавтобус. Американец говорит — вы в безопасности… Это был эмоциональный момент для всех нас…» — рассказал со слезами освобожденный мужчина.

Он выразил благодарность специальному представителю США Киту Келлогу и его помощнику Джону Коулу. Также поблагодарил Литву за то, что их приняли. А самую большую благодарность он выразил послу Латвии в Литве Сальвее Силкалне. «Если бы мог, я хотел бы встретиться и подарить цветы консулу Синтии [Паурай] из Витебска. Она приезжала на каждое судебное заседание! Это 300 километров в одну сторону», — сказал он.

До суда Дмитрий в Минске владел несколькими магазинами. Бизнес шел хорошо. Он признал: «У меня были розовые очки. Минск — супергород. Все было хорошо. Та картина была красивая. Я видел там потенциал. Двухмиллионный город… Со стороны КГБ не было претензий. До тех моих комментариев».

Во время пандемии COVID около 130 предпринимателей в «Signal» создали закрытую группу, чтобы бороться за снижение аренды. Параллельно начались протесты в Минске, видео которых попали в интернет. «И я начал их комментировать», — сказал Дмитрий, уточнив, что никаких сообщений не писал, когда был в Беларуси. «Я спросил у судьи — я гражданин Евросоюза, находясь в Латвии, что-то комментировал в закрытой группе. Я уехал через полтора года. Меня арестовали».

Дмитрий подчеркивает, что такие просто законы. Если в группе общения больше двух человек — это уже средство массовой информации. Действующий режим там не критикуют. Каждый, кто планирует поездку в Беларусь, должен это знать. Он сказал: «Все граждане Латвии, которые думают, что могут поехать туда — хорошо, езжайте. Но знайте: если что-то случайно… если в вашем телефоне будет переписка с родственником в Латвии о власти, даже только фраза, что не нужно снимать санкции… — шесть лет тюрьмы.

В тюрьме больше всего скучал по своим сыну и дочери. Когда его арестовали, сыну было 18, дочери — девять. И скучал по латвийской еде. «Единственная страна, что производит хороший ржаной хлеб — это Латвия. Я скучал по Serenāde от Laimas. По сыркам Kārums. И по рассолу. Я там похудел на 26 килограммов и постарел на 10 лет, но пять лет я потерял в пятницу, когда меня везли с тем мешком на голове», — сказал он.

Дмитрий ничего не слышал про фильм Straume («Поток») и его успех на «Оскаре». Хочет посмотреть. А после звонка сына два года назад узнал, что латвийские хоккеисты выиграли бронзу на чемпионате мира.

Дмитрий сказал: «Я русский, но я латвиец. У меня нет другой родины, вся родня в Латвии, родовые кладбища в Латвии, я люблю Латвию… какие у меня могут быть чувства. Я читал в комментариях на Delfi — какие они латвийцы, какие они латвийцы… Я не думаю, что нам нужно так раскалываться. Я люблю Латвию, другой родины у меня нет.»

Теперь ему нужно искать работу, так как его компании больше не существуют. Но сначала он поедет навестить своего отца.

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