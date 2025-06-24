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NYT: Путин проиграл Западу

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  • 24.06.2025, 12:04
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NYT: Путин проиграл Западу

Это не входило в его планы.

Когда Путин в 2022 году вторгся в Украину, он рассчитывал на слабость Запада — Европы и США. Глава Кремля полагал, что Запад не сможет защитить Украину, учитывая его неудачи в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Он надеялся, что победа России положит конец «золотому веку» Запада и укрепит союз Москвы с Китаем и другими странами, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако он просчитался. Война затянулась, и Кремль попытался демонизировать Запад внутри страны, а за рубежом — расколоть. Он рассчитывал, что избрание Дональда Трампа на пост президента США ослабит Запад и позволит России захватить Украину, но этого не произошло: Трамп охладел к Путину.

Жестокость войны встревожила Запад, объединив Европу и заставив Германию ускорить перевооружение. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а Великобритания и ЕС заключили новое соглашение по безопасности. Россия оказалась в изоляции.

Исторически Россия была неотъемлемой частью Европы — с 17 века участвовала в европейских делах, были тесные связи с правящими домами и культурой. Но после начала войны отношения с Западом резко ухудшились. Путин стремился ограничить расширение НАТО и контролировать Украину, что привело к аннексии Крыма и полномасштабному конфликту в 2022 году.

План Путина состоял в том, чтобы ослабить Запад и укрепить влияние России. Но вместо этого он заставил Европу объединиться как военный союз против Москвы. Россия утратила возможность влиять на Европу и теперь может рассчитывать лишь на мир на условиях Украины — чего Путин делать не намерен.

Потеря Запада — тяжелое поражение для России, которое может ощущаться десятилетиями. Это выбор Путина и трагедия всей страны.

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