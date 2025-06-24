Ким Чен Ын строит гигантский военный завод для Путина 2 24.06.2025, 12:13

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Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство.

Ким Чен Ын, вероятно, отдал приказ на строительство крупнейшего оружейного завода Северной Кореи. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков американской компании Planet Labs, сообщил нью-йоркский журнал Newsweek.

Недалеко от места нового производства уже существует один военный завод, но новый должен его затмить.

Продукция нового завода предназначена, вероятно, не столько для Северной Кореи, сколько для российской армии. Руководитель корейского бюро Фонда Фридриха Наумана в Сеуле Фредерик Спор объясняет изданию Bild:

«Экспорт оружия в Россию стал для северокорейцев чрезвычайно важным источником дохода. […] Поскольку украинцы вывели из строя часть российских дальнемагистральных бомбардировщиков, с которых Россия запускала свои крылатые ракеты, возможно, что россияне сделают ставку на баллистические ракеты наземного базирования — а северокорейцы поставляют такие ракеты, в частности свою баллистическую ракету малой дальности KN-23».

Согласно данным министерства обороны Южной Кореи, производство боеприпасов в Северной Корее в прошлом году шло полным ходом; страна поставила российским войскам миллионы снарядов и множество ракет.

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