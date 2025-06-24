Аналитик: У РФ нет шансов сбить украинскую ракету «Сапсан» 2 24.06.2025, 14:21

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Приоритетными целями для новой баллистики являются аэродромы тактической авиации.

У России нет шансов сбить украинскую баллистическую ракету «Сапсан», уверен военный аналитик Андрей Крамаров.

В эфире Киев24 он сказал, что эта ракета должна была стать на вооружение ещё в 2009 году, но программу её разработки закрывали несколько раз, не выделяя необходимое финансирование.

«Мы эту ракету не то что разработали..., мы её вымучили...», – прокомментировал Крамаров.

По его словам, есть теория, что наша ракета «Сапсан» – это ракета «Искандер-М» россиян.

«Технологическая разработка была в какой-то момент украдена у нас. И в 2014 году «Искандер-М» у россиян стал на вооружение, а у нас, к сожалению, оперативно-тактического ракетного комплекса, баллистической ракеты так и не было (на тот момент)», – рассказал он.

Сначала аналитик сказал, что он «ограниченно-оптимистичен» относительно того, смогут ли россияне сбить нашу ракету «Сапсан», но вдогонку не удержался: «Скажу, что россияне эту ракету сбить вообще никоим образом не смогут. Никоим образом».

По его мнению, приоритетными целями для украинской баллистики являются аэродромы тактической авиации, с которой РФ забрасывает линию фронта КАБами, а также места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер-М».

«Это прежде всего приоритетные цели. Когда мы выполним свои задачи по этим целям, тогда и по Москве тоже ударим. У него дальности хватит и не только по Москве, но и по определённым аэродромам, где у них сейчас размещена стратегическая авиация», – добавил Крамаров.

Что известно о ракете «Сапсан»

В недавнем интервью изданию The Times глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что баллистическая ракета «Сапсан» малой дальности «сможет удивить наших врагов».

Перед тем, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялись положительные испытания украинской баллистической ракеты «Сапсан». По его словам, сейчас идёт разработка возможности массового производства баллистической ракеты.

Также о том, что украинская баллистика протестирована, сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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