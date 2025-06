Трамп сделал новое заявление про режим в Иране 24.06.2025, 16:51

Президент США заявил, что опасается хаоса.

Президент США заявил, что опасается хаоса, если иранский режим будет свергнут. Об этом он рассказал журналистам на борту самолета Air Force One по пути на саммит НАТО в Нидерландах, передает New York Post.

«Смена режима влечет за собой хаос, а в идеале мы не хотим видеть такого хаоса. Посмотрим, как все сложится», — объяснил Дональд Трамп.

Накануне он же написал пост в своей социальной сети Truth Social с предложением сменить режим в Тегеране. Таким образом Трамп хочет «Сделать Иран снова великим».

Тем не менее, по информации The Post, в частном порядке президент высказывал другую позицию. Он говорил, что хочет предотвратить смену режима в Иране, потому что это может «закончиться еще одной Ливией».

President Trump said Tuesday he does not seek regime change in Iran, as doing so could lead to "chaos."

