Иран объявил себя «победителем» в войне с Израилем 25.06.2025, 4:01

Президент Ирана об «исторической победе».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об «исторической победе» страны в войне с Израилем. Об этом говорится в обращении иранского президента 24 июня, которое опубликовала его пресс-служба.

По его словам, Израиль потерпел неудачу, не достиг своих целей и понес «суровое и историческое наказание».

«Эта победа обусловлена единством, миром и сплоченностью, которые были проявлены в этот период. [...] Если бы коварный враг уделял больше внимания своему прошлому и идентичности, он никогда бы не совершил такую ошибку», – заявил Пезешкиан.

Иранское государственное информационное агентство FARS News в соцсети X сообщило о «массовых гуляниях» по поводу прекращения огня между странами.

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