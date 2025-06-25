Иран объявил себя «победителем» в войне с Израилем
- 25.06.2025, 4:01
Президент Ирана об «исторической победе».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об «исторической победе» страны в войне с Израилем. Об этом говорится в обращении иранского президента 24 июня, которое опубликовала его пресс-служба.
По его словам, Израиль потерпел неудачу, не достиг своих целей и понес «суровое и историческое наказание».
«Эта победа обусловлена единством, миром и сплоченностью, которые были проявлены в этот период. [...] Если бы коварный враг уделял больше внимания своему прошлому и идентичности, он никогда бы не совершил такую ошибку», – заявил Пезешкиан.
Иранское государственное информационное агентство FARS News в соцсети X сообщило о «массовых гуляниях» по поводу прекращения огня между странами.