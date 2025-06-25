Атака на Крым: поражен аэродром в Джанкое 25.06.2025, 8:19

Взрывы прогремели в разных городах на полуострове.

Ночью 25 июня серия взрывов прогремела в разных уголках оккупированного Крыма: под ударом беспилотников оказался в частности Джанкойский район, где, предварительно, зафиксирован «прилет» по местному аэродрому.

Атака по Крыму началась поздно вечером 24 июня: около 23:00 часов прогремели взрывы в районе Джанкоя, там активно работала вражеская противовоздушная оборона, сообщил местный проукраинский Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Джанкойском районе слышно работу росППО», — говорится в сообщении.

Около 23:10 часов по меньшей мере два взрыва также прогремели в Керчи. Также над городом был слышен пролет дронов.

Через несколько минут в районе Джанкоя снова была слышна серия взрывов.

Около полуночи «Крымский ветер» сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму есть попадание по аэродрому в Джанкое. Также паблик обнародовал кадры ночной атаки по Крыму.

Вскоре взрывы также прогремели в районе мыса Чауда: там активно работала российская противовоздушная оборона.

Атака по Крыму продолжилась также после 01:00 часов. Повторные звуки взрывов слышали жители Керчи.

Местная оккупационная власть пока не сообщала о последствиях атаки по Крыму. Однако в Министерстве обороны России отметили, что якобы только 1 беспилотник был уничтожен в небе над оккупированным полуостровом.

Джанкой — военная авиабаза, эксплуатируемая ВМФ России в составе Черноморского флота и расположенная вблизи города Джанкой. До российской оккупации в 2014 году аэродром был военным, а затем гражданским аэропортом.

В 1999 году Джанкой был классифицирован как международный аэропорт.

С момента российской оккупации ВС РФ применяют его в частности для военных целей в войне с Украиной.

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