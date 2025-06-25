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Белорус потерял все сбережения, вложившись в «эксклюзивный токен»

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  • 25.06.2025, 10:37
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Белорус потерял все сбережения, вложившись в «эксклюзивный токен»

«Представители академии» вначале предложили пройти обучение.

Следственный комитет в Гродно расследует интернет-мошенничество, жертвой которого стал 49-летний местный житель. Мужчина лишился почти 25 тысяч рублей, поверив в «инвестиции» в криптовалюту.

Как установили следователи, в прошлом году мужчина увидел в Instagram рекламу онлайн-курса по криптоаналитике и оставил свои контакты. Тогда его занятость не позволила углубиться в обучение, и, как оказалось, уберегла от возможного обмана.

Спустя год с ним вновь связались «представители академии», предложив пройти обучение. Получив согласие, «куратор» начал обучать мужчину основам криптовалют. Вскоре он предложил вложиться в «эксклюзивный токен» под названием LINEA, якобы готовящийся к листингу. Потерпевшего уверили, что это перспективный проект, его токены в скором времени подорожают.

Чтобы укрепить доверие, мошенники позволили вывести небольшую сумму. Убедившись в «реальности» заработка, мужчина вложил все свои сбережения. Баланс его криптокошелька за неделю вырос до 29 тысяч долларов. Однако при попытке вывести деньги оказалось, что нужно заплатить 11% комиссии. Тогда мужчина заподозрил обман. Куратор начал торопить его с переводом, не давая внятных объяснений. В итоге потерпевший осознал, что стал жертвой мошенничества.

По версии следствия, злоумышленники создали фиктивный токен даже на реальной криптобирже, чтобы усилить доверие.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК.

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