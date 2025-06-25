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В чем человек еще опережает ИИ

  • 25.06.2025, 14:19
В чем человек еще опережает ИИ

Нейросети уже заменяет рутинные задачи.

С внедрением GPT-4 в платформу Khan Academy в 2023 году мир образования столкнулся с новой реальностью: искусственный интеллект начал помогать школьникам решать сложные задачи, вести диалог в стиле Сократа и давать мгновенную обратную связь. Но, несмотря на успех, у учителей возникли опасения: ИИ нередко «думает за ученика», что может мешать развитию критического мышления, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование Wharton показало, что студенты, использующие ИИ во время подготовки, хуже справлялись с экзаменами без помощи алгоритмов. По мнению Национального совета преподавателей математики США, учителя по-прежнему нужны для того, чтобы соединить прошлый и новый опыт ученика.

Несмотря на прорывы — от автоматического анализа тестов до расширения доступа к образованию в развивающихся странах — ИИ по-прежнему не заменяет человеческий интеллект. Как отмечает Селва Панкадж, глава Regent Group, задача образования — научиться работать вместе с алгоритмами, а не конкурировать с ними.

ИИ уже заменяет рутинные задачи, и такие профессии, как операторы ввода данных или банковские кассиры, постепенно исчезают. Но навыки эмпатии, адаптивности и морального рассуждения, напротив, становятся все более ценными.

По мнению экспертов, будущее образования — в «гибридном интеллекте», где ИИ усиливает, но не заменяет педагога. Чтобы подготовить студентов к реальному миру, необходимо перейти от пассивного обучения к формированию мышления, которое машина не воспроизводит.

Настоящее преимущество человека — в способности к рефлексии, творчеству и суждению. И именно эти качества должны стать основой образования будущего.

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