Трамп пообещал новые удары по Ирану 25.06.2025, 14:31

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Президент США был лаконичен.

Американская авиация может повторить удары по иранским комплексам, где велось обогащение урана, если Тегеран вернется к разработке ядерной программы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Соглашение о прекращения огня между Ираном и Израилем, заключенное при посредничестве Трампа, похоже, остается в силе в среду, и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал многообещающими переговоры с Тегераном об окончательном урегулировании конфликта.

«Мы уже ведем диалог, не только напрямую, но и через посредников, и эти беседы перспективны, — сказал Уиткофф. — Я уверен, что мы достигнем всеобъемлющего мирного соглашения».

Каждая из сторон во вторник объявила о своей победе в 12-дневной воздушной войне.

По заявлению президента Ирана Масуда Пезешкиана, приведенному иранскими СМИ, Тегеран одержал великую победу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ядерная угроза успешно ликвидирована: «Мы устранили две непосредственные угрозы нашему существованию: угрозу ядерного уничтожения Израиля и угрозу удара 20 000 баллистическими ракетами», — сказал Нетаньяху, добавив, что он не допустит возобновления программы вооружений ИРИ.

Однако разведывательные службы США полагают, что американские авиаудары по объектам в Иране лишь на несколько месяцев задержали разработку ядерного арсенала. По данным источника, имевшиеся у Исламской Республики запасы обогащенного урана не уничтожены, и работы на подземных объектах могут возобновиться через месяц или два.

В отчете разведывательного управления Пентагона сообщается, что бомбы, сброшенные американской авиацией, создали завалы на входе в два ядерных комплекса, но не разрушили инфраструктуру под землей, сказал один из источников, знакомый с документом. Газета Washington Post сообщила, что некоторые центрифуги остались нетронутыми.

«Они ничего не знают наверняка», — сказал Трамп в среду о предварительных выводах разведки.

По его словам, ядерная программа Тегерана отброшена на десятилетия назад.

На вопрос о том, нанесут ли США новый удар в случае восстановления операций обогащения ядерного топлива, президент Трамп ответил «Конечно».

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