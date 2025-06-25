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США возвращают ядерное оружие в Великобританию

  • 25.06.2025, 15:03
  • 1,720
США возвращают ядерное оружие в Великобританию
иллюстративное фото

Лондон закупит 12 F-35A.

Великобритания приобретает 12 американских истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные боеголовки, что ознаменует возвращение ядерного оружия США на британскую территорию впервые с 2008 года, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите НАТО в Гааге, подчеркнув необходимость усиления обороны в «эпоху радикальной неопределенности».

Самолеты будут базироваться на авиабазе RAF Marham в Норфолке и интегрированы в программу НАТО Dual-Capable Aircraft, предусматривающую размещение американских ядерных вооружений в европейских странах при сохранении контроля за ними у президента США.

Новые F-35A смогут нести бомбы B61-12 с переменной мощностью до 50 килотонн — более чем втрое мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это даст Британии «стратегический ядерный вариант» на фоне напряженности с Россией.

Последние американские ядерные боеголовки были выведены из Великобритании в 2008 году. С 1998 года страна полагалась исключительно на подводный компонент с ракетами Trident.

Помимо стратегических целей, правительство акцентировало экономические выгоды сделки: более 20 000 рабочих мест и поддержка 100 британских компаний, несмотря на то что самолеты производит Lockheed Martin в США.

Стармер также пообещал довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Генсек НАТО Марк Рютте назвал решение «сильным вкладом Великобритании в коллективную безопасность Альянса».

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