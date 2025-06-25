Польша ответит на учения «Запад-2025» 3 25.06.2025, 16:00

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Министр обороны страны анонсировал учения «Железный защитник».

НАТО – союз ради мира, но мир сам себя не защитит, поэтому страны Североатлантического альянса все больше инвестируют в оборону, рассказал журналистам министр обороны Польши. И пока Беларусь и Россия планируют учения «Запад-2025», Польша проводит свои учения, чтобы показать силу НАТО, пишет Белсат.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал комментарии журналистам во время саммита НАТО в Гааге. Один из вопросов касался российско-беларусских учений «Запад-2025», запланированных на сентябрь.

Косиняк-Камыш рассказал, что Польша готовится провести в сентябре дивизионные учения НАТО «Железный защитник» («Żelazny Obrońca»). От Польши в учениях примет участие 18-я механизированная дивизия, будут также представители Соединенных Штатов, Турции, в участии заинтересованы, по словам министра, Словакия, Финляндия, Канада и другие.

Согласно министру, он приказал провести эти учения еще в начале года, чтобы продемонстрировать мощь НАТО:

«Это Альянс ради мира, но мир сам себя никогда не защитит, – говорит о НАТО Косиняк-Камыш. – Свобода требует силы, мир требует силы».

Ранее сообщалось, что эти учения задуманы как ответ на «Запад-2025». На вопрос, так ли это, министр ответил положительно:

«Да, это учения, демонстрирующие силу польской армии и нашего союза. Конечно, в то же время российская сторона проводит учения на территории Беларуси, поэтому следует четко показать силу Альянса, силу польской армии, наши отношения, умения и возможности».

Учения в Беларуси нередко настораживают соседние страны, так как Беларусь выступает соагрессором в российском нападении на Украину. Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, в том числе стартовала с нападения с территории Беларуси, где российские войска якобы находились на учениях. Беларусские демократические силы предупреждали другие страны, что любые возможные масштабные военные учения на территории Беларуси и любые такие учения Вооруженных сил России на территории Беларуси создают и увеличивают угрозу суверенитету и независимости Беларуси.

Масштабные беларусско-российские учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь, сначала собирались провести под западными границами Беларуси. В конце мая Минобороны Беларуси вдруг пообещало, что «основные маневры» совместных с Россией военных учений «Запад-2025» отодвинут от границ стран НАТО вглубь территории Беларуси. К тому же «будут снижены параметры учений».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский днем ранее отметил в комментарии «Белсату»: Польша имеет сигналы о том, что учения «Запад-2025» якобы перенесены подальше от польской границы, но не знает, насколько это правда. Он добавил: Владимир Путин «оказался довольно умелым тактиком, который знал, как использовать ошибки Запада, но плохим стратегом, так как Россия платит огромные суммы за войну, в которой не может победить».

Президент Украины Владимир Зеленский высказывал предположение, что Александр Лукашенко «боится, что мы в Украине будем считать, будто присутствие контингента на учениях – это подготовка к наступательным действиям». Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что беларусско-российские военные учения «Запад-2025» не несут дополнительных угроз Литве, а разведывательные службы НАТО сейчас не видят угроз в этих учениях.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил «Белсату», что не боится нападения России во время этих учений или после них: «Наш Альянс настолько силен сегодня, что если Россия попытается что-то сделать, они знают, что наша реакция будет разрушительной. Поэтому это будет очень-очень неразумно со стороны Владимира Путина и его помощника в Беларуси, в Минске, сделать что-то против нас».

НАТО увеличивает расходы на оборону, Польша – в авангарде

Ожидается, что на саммите государства НАТО официально закрепят новую цель расходов на оборону: 5% валового внутреннего продукта от страны вместо нынешних 2%. Предварительно члены НАТО договорились на такую схему: к 2035 году довести расходы до не менее 3,5% ВВП непосредственно на оборону и не менее 1,5% ВВП на инвестиции, связанные с оборонительной инфраструктурой и производством.

Владислав Косиняк-Камыш подтвердил: есть согласие, 5% ВВП на оборону будет главным решением саммита. Он отметил, что изменения в отношении расходов на оборону в Европе произошли в начале текущего года под давлением США. Благодаря позиции США, «Европа проснулась», убежден Косиняк-Камыш. А благодаря председательству Польши в Совете Евросоюза, напомнил министр, Евросоюз утвердил увеличение своих оборонных расходов на €150 млрд.

Не все государства НАТО выполнили договор о 2% ВВП на оборону в прошлом году – ожидается, что выполнят только в текущем. Польша же еще в 2014 году была близка к 2%, в 2023 году решила направлять на оборону более 4% ВВП, в прошлом году выдала рекордные для НАТО 4,12% – почти $35 млрд, половину всего ВВП Беларуси.

Министр считает, что у Европы нет выбора, и цитирует Наполеона: «Государство, которое не может содержать собственную армию, будет кормить чужую».

Косиняк-Камыш добавил, что Польша – третья по величине армия НАТО, имеет свыше 200 000 солдат активного персонала. Он также рассказал о важных для Польши решениях. Норвегия направит самолеты F-35 для патрулирования польского неба, потому что фиксируют все больше нарушений воздушного пространства над Балтикой. Комплексы противовоздушной обороны Patriot из Германии останутся в Польше по крайней мере до конца года. Австралия обещает направить в Польшу самолет раннего обнаружения AWACS. Все это, по словам министра, связано с ролью Польши как страны, без которой невозможна передача техники в Украину.

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