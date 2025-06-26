Преемник Лукашенко быстро определился Валерий Викторович, Plan B

26.06.2025, 10:25

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Диктатор на самом деле выглядит даже хуже, чем на видеороликах.

Чем старше становится «гарант стабильности», тем чаще народ задумывается о его преемнике. Да и не только народ, я полагаю. Ведь близкое окружение видит гаранта не в телевизоре, а живьем. А там он выглядит, скорее всего, даже хуже, чем в официальных видеороликах.

Чем не гарант?

И глядя на несменяемого «лидера», конечно, приходит в голову очевидное. Что все мы в итоге там будем.

В этой связи вопрос о том, кто будет назначен царствовать на народном хозяйстве становится очень интересным, хотя его пока и не очень принято задавать вслух в приличном обществе.

Вот и меня никто не спрашивал. Но у меня уже есть ответ.

Нет, это не Витя. И не Дима. И даже не Коля. Также это ни один из картонных министров и назначенных олигархов. Не главы КГБ, МВД или ГУБОПика. Я практически уверен, что преемником бессменного президента станет (барабанная дробь) белый шпиц Умка.

Посудите сами.

Для заурядного пса у Умки просто-таки гигантский политический капитал. Шпиц не только регулярно появляется на наших голубых экранах. Он ездит по зарубежным командировкам, вместе с Лукашенко инспектирует заводы и коровники и даже проводит с ним личное, нерабочее время (если, конечно, мы считаем, что гарант хоть когда-то отдыхает, а не постоянно думает о стране). Например, помогает дрова рубить.

Наверняка в минуты сомнений Умке были доверены самые сокровенные мысли и самые гениальные соображения об управлении страной. Если пес внимательно слушал, то он знает о том, как руководить Беларусью.

Умку в президенты

Примечательно, что Умка сделал карьеру сам, с самых низов. Его даже подарили, говорят, кому-то другому. Но он единственно верно выбрал, к кому привязаться. Что говорит о его прозорливости и политической мудрости.

Также Умка умудрялся проникать туда, где ему быть совсем не положено. Например, посещал тот же Оман. Хотя в мусульманской традиции собака считается животным нечистым. Но даже там он был всеми принят и всюду вхож.

Ай, да что я вам объясняю! Лишь бы кого Лукашенко не стал бы спасать из ледяной воды.

Конечно, псу не хватает пока политического веса. Хорошо бы снять пару сюжетов, где Умка яростным лаем распекает министров, придирчиво осматривает колбасный завод или перегрызает ленточку на второй АЭС (или что мы там очередное строим ради спасения всея Беларуси).

В конце концов, продуманный, массовый, а самое главное — безальтернативный пиар убедит даже лютых скептиков, что лучшего кандидата на кресло просто нет. И тогда «гарант» сможет наконец-то выдохнуть, передав бразды в надеждые лапы единственного в мире существа, которому он доверяет.

Валерий Викторович, Plan B

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